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غرفة الطباعة والتغليف تؤكد دعمها للقيادة السياسية في القضية الفلسطينية

01:53 م الخميس 19 أكتوبر 2023

غرفة صناعات الطباعة والتغليف

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كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، في بيان لها، تأييد موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للوقوف أمام العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة، وكذلك دعم موقف القيادة السياسية الرافض لتهجير سكان قطاع غزة.

وأكد المهندس نديم إلياس رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، وقوف الغرفة بكامل أعضائها بجانب الرئيس السيسي فى مطالبه للتفويض الشعبي والاصطفاف خلفه فى دعم القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين.

وأضاف إلياس، أن غرفة الطباعة والشركات المندرجة تحتها تدعم كافة قرارات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية الأمن القومي بمصر، وكذلك رفض التهجير من قطاع غزة من أجل حماية القضية الفلسطينية.

وأشار رئيس غرفة الطباعة والتغليف، إلى أن القيادة السياسية تحظى بدعم وتأييد شعبي جارف خاصة مع إعلان موقف مصر الواضح من رفض الممارسات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية.

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