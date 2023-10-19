ارتفاع أسعار اللبن والفول والزيت بالأسواق اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار زيت الذرة كريستال وزيت عباد الشمس والفول السائب والجبن الأبيض والجبن الرومي واللبن المعبأ، خلال تعاملات اليوم الخميس في الأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس.

ويأتي ذلك وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 29.49 جنيه، بزيادة 8 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 39.93 جنيه، بزيادة 73 قرشا.

كيلو الدقيق المعبأ: 23.04 جنيه بزيادة 93 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 64.49 جنيه بزيادة 1.87 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 31.65 جنيه، بانخفاض 76 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22.84 جنيه، بتراجع 19 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 48.76 جنيه، بانخفاض 3 قروش.

لتر زيت الذرة كريستال: 80.19 جنيه، بزيادة 4.97 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.07 جنيه، بزيادة قرشين.

كيلو اللحوم الطازجة: 312.17 جنيه، بزيادة 35 قرشا.

كيلو الدواجن الطازجة: 96.43 جنيه، بتراجع 57 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 23.59 جنيه، بتراجع 4 قروش.

كيلو الفول السائب: 39.65 جنيه، بزيادة 1.56 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 111.15 جنيه، بزيادة 4.38 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 204.98 جنيه، بزيادة 7.83 جنيه.

لتر اللبن السائب: 23.5 جنيه، بتراجع 48 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 63.29 جنيه، بتراجع 27 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 31.92 جنيه، بزيادة 1.23 جنيه.