سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يرتفع مع منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر، مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام بقيمة 5 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 5 جنيهات في بداية التعاملات، قبل أن يعاود التراجع بنفس القيمة بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1583 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 2036 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 2375 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2713 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 19 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1949 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات اليوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بزيادة 1.51 دولار بنسبة 0.08% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.

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