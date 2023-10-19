ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار البطاطس والكوسة والفاصوليا والخيار الصوب والخيار البلدي في سوق الجملة بالعبور، اليوم الخميس مقارنة بأسعار أمس، وفي المقابل تراجعت أسعار الباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 جنيهات و7.5 جنيه.

البطاطس بين 11.5 جنيه و14 جنيها، بزيادة 1.5 جنيه.

البصل بين 13 جنيها و19.5 جنيه.

الكوسة بين 6 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و8 جنيهات، بانخفاض جنيهين.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه،بزيادة 50 قرشا.

البامية بين 25 و35 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 7 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4.5 جنيه و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و8 جنيهات.

الرمان بين 7 جنيهات و17 جنيها.

البلح الزغلول بين 7 و10 جنيهات.

البلح البارحي بين 25 و33 جنيها.