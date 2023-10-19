مدير أمازون مصر: المرحلة التجريبية لدعم التصدير جذبت 550 مصنعا محليا (حوار)

الصاحي: بيع أكثر من 10 ملايين منتج عبر منصتنا ضمن مبادرة "شجع المنتج المصري"

افتتاح المركز اللوجستي الخاصة بالشركة في النصف الأول من العام المقبل بعد مضاعفة مساحته

كتب- علاء حجاج:

قال عمر الصاحي مدير عام شركة أمازون مصر، إن منصة "شجع المنتج المصري" لدعم المنتجات محلية الصنع جذبت أكثر من 10 آلاف بائع، والذين نجحوا في بيع أكثر من 10 ملايين منتج خلال العام الجاري حتى الآن بنسبة زيادة 40% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف الصاحي، في حوار صحفي مع مصراوي، أن المرحلة التجريبية من مشروع دعم الصادرات المصرية الذي أطلقت الشركة المرحلة التجريبية منه عبر المنصة جذبت أكثر من 550 مصنعا محليا، والذين تتم إتاحة منتجاتهم لمختلف الأسواق التي تتواجد بها أمازون.

وذكر أنه من المتوقع افتتاح المركز اللوجستي الخاصة بالشركة في النصف الأول من العام المقبل، وذلك بعد مضاعفة مساحته إلى 100 ألف متر مكعب، مقابل 31 ألف متر مكعب في السابق.

إلى نص الحوار:

- ما الدور الذي تقوم به الشركة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة؟

نرى أن هناك دورا كبيرا يمكن أن نلعبه لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، ولذلك نحرص على التواجد في معرض "تراثنا" والذي يساعدنا في تحقيق هذا الهدف.

كذلك تدعم اتفاقيتنا مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة توجهنا لدعم المصنعين المحليين.

تركيزنا في مصر ينصب على الترويج للمنتجات المحلية ودعم المصنعين المحليين، ومن خلال الاتفاقية مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمكنا من العمل على تحقيق هذا الهدف.

وفي سبيل ذلك أطلقنا منصة من خلال موقع أمازون تحت اسم "شجع المنتج المصري" لدعم مبيعات المنتجات محلية الصنع، وهما ما ظهر في زيادة الإقبال على المنصة، وتم جذب أكثر من 10 آلاف بائع، ونجحوا في بيع أكثر من 10 ملايين منتج على مدار العام الجاري حتى الآن وذلك بزيادة 40% عن نفس الفترة من العام الماضي.

كذلك نعمل على تدعيم المصانع المصرية، وسمحنا من خلال نظام العمل الخاص بموقع أمازون بإتاحة آليات للمُصنع المحلي تجعل منتجه قابلا للتصدير، وأطلقنا المرحلة التجريبية من هذا المشروع وتم جذب أكثر من 550 مصنعا محليا يعرض منتجاته على أمازون وبيعها بالأسواق الخارجية، الأمر الذي يسهم في زيادة الصادرات المصرية ويدعم توجه الدولة في تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ومن خلال المرحلة التجريبية نجح العديد من العارضين المحليين في بيع منتجاتهم لعملاء في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من أسواق الخليج من خلال منصة أمازون.

- كيف ترى فرص نمو سوق التجارة الإلكترونية في مصر؟

سوق التجارة الإلكترونية في مصر ما زال في بدايته، ولا يمثل أكثر من 5% من التجارة العامة، وبالتالي هناك فرص كبيرة للنمو.

- ما موقف التوسعات التي نفذتها الشركة في المستودعات والمخازن الخاصة بها؟

بالفعل عملنا خلال الفترة الماضية على زيادة المساحات التخزينية الخاصة بنا، ومن المتوقع افتتاح المركز اللوجيستي الخاص بنا في النصف الأول من العام المقبل والذي ضاعفنا مساحته ليصل إلى 100 ألف متر مكعب ما يوازي 10 ملاعب كرة قدم، مقابل 31 ألف متر مكعب في السابق.

- هل يمكن لعميل أمازون مصر طلب منتجاته حاليا من أمازون أمريكا؟

هذه الخدمة غير متاحة من خلال أمازون مصر في الفترة الحالية.

- هل السوق المصري يمكنه استيعاب منافس جديد؟

السوق المصري ما زال بكرا، ونسبة التجارة الإلكترونية من التجارة العامة ما زالت صغيرة وتسمح بمزيد من فرص النمو، ولذلك هناك فرص استثمارية لبناء منافسين بسوق التجارة الإلكترونية، خاصة أن الخدمة ليست بيع وشراء فقط، لكنها منظومة كاملة، والتركيز على المنافسة ليس هو الأساس لكن تقديم ما يرضي العميل هو الأهم ما يسهم في تنمية السوق بشكل مرضي.

- كيف تعمل الشركة على إرضاء العميل؟

نعمل على توفير المنتجات التي يحتاجها العميل، وكذلك آليات التوصيل التي تضمن وصول المنتجات في توقيتها.

- ما الإجراءات التي يتم اتخاذها في حال شكوى العملاء من منتج محدد؟

في البداية يجب أن يتم إنهاء المشكلة، وذلك من خلال مركز خدمة العملاء الخاص بنا بالقاهرة والذي يخدم عملاء أمازون في الشرق الأوسط وليس مصر فقط، وبعد ذلك يتم العمل مع البائع على تصحيح أخطائه ومساعدته في تحسين تجربة البيع، ونتخذ الإجراءات اللازمة بعد ذلك والتي قد تصل إلى حذف البائع في بعض الحالات.

- كيف تغير نمط الشراء لدى المستهلك المصري؟

هناك تغيير دائم في نمط الشراء للمستهلك، ونعمل في أمازون على مواكبة هذا التغيير من خلال توفير المنتجات التي يحتاجها العميل، لكن الملاحظ أن منتجات المواد الغذائية واحدة من المنتجات التي شهدت زيادة كبيرة في الطلب من خلال العملاء.