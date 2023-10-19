سيمنس وإنترو تتعاونان لإنشاء محطات طاقة بمصر والشرق الأوسط بقدرة 300 ميجاوات

كتب- مصطفى عيد:

وقعت شركة إنترو للموارد المستدامة، بروتوكول تعاون مع شركة سيمنس للطاقة لتنفيذ وتركيب مجموعة من محطات توليد الطاقة المشتركة CHP عالية الكفاءة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعمل بقدرة 300 ميجاوات بحلول عام 2030، بحسب بيان من شركة إنترو للموارد المستدامة.

وقالت الشركة إن إنشاء هذه المحطات يأتي بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية ومواجهة التغييرات المناخية من خلال توفير الغاز الطبيعي حيث ستكون باكورة هذه المحطات المزمع تنفيذها في مصر.

وأضافت أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجيتها التي تهدف إلى تنفيذ سلسلة من مشروعات الطاقة المشتركة CHP باعتبارها تمثل واحدة من حلول مواجهة التغيرات المناخية، ودعم مشروعات التنمية المستدامة في مختلف المجالات، والتأسيس للتحول الي مستقبل خال من أي انبعاثات كربونية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأشار هاني هلالي، رئيس شركات الطاقة والمرافق بإنترو للموارد المستدامة، إلى أهمية استمرار التعاون مع شركة سيمنس للطاقة، التي تمثل إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة، بما لديها من عمليات تشغيلية في جميع أنحاء العالم، وذلك اعتمادًا على تواجدها المحلي القوي في الدول التي تعمل بها، ومحفظتها المتكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات التي تغطي كافة مكونات سلاسل القيمة لقطاع الطاقة والطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن هذا البروتوكول لا يعد التعاون الأول بين الشركتين، حيث يتعاونان بالفعل في تنفيذ محطة توليد طاقة مشتركة بمدينة العاشر من رمضان.

ويتضمن بروتوكول التعاون توليد 300 ميجاوات بحلول عام 2030 من خلال تنفيذ عدد من محطات توليد الطاقة المشتركة CHP في مصر والمنطقة، وذلك عبر دراسة كل المشروعات والفرص المتاحة ووضع خطط مناسبة لتنفيذها، على أن يتم تنفيذ أولى هذه المحطات في مصر، حيث تتولى إنترو للموارد المستدامة وفقاً لبروتوكول التعاون مسئولية توفير التمويل والتطوير الشامل للمحطات، بينما تتولى شركة سيمنس للطاقة المساهمة في الدراسات الفنية وتزويد المحطات بالتوربينات وغيرها من المعدات اللازمة، وفقا للبيان.

وقال ديتمار سيرسدورفر الرئيس التنفيذى لشركة سيمنس للطاقة بالشرق الأوسط، إن هذه الاتفاقية ستعمل على توسيع الشراكة بين الشركتين وستساعد على تسريع معدلات التخلص من الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي بمصر، من خلال الاستفادة من تقنيات الحرارة والطاقة المركبة (CHP) عالية الكفاءة من سيمنس للطاقة وتحسين الاستدامة في جميع أنحاء البلاد.

وتعتبر شركة انترو للموارد المستدامة، إحدى شركات انترو القابضة للاستثمارات التي تضم تحت مظلتها مجموعة متنوعة من الشركات منها شركة أديس القابضة للتنقيب عن النفط والغاز والتي بدأ تداول أسهمها بسوق الأسهم السعودية "تداول" في 11 أكتوبر، وفقا للبيان.

وتعد سيمنس للطاقة هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة، والتي تتعاون مع عملائها وشركائها في نظم الطاقة المستقبلية، من خلال محفظتها من الحلول والمنتجات والخدمات التي تغطي مكونات سلاسل القيمة لقطاع الطاقة، بداية من توليد ونقل الطاقة وصولًا لحلول تخزين الطاقة، وفقا للبيان.

ويعمل في سيمنس للطاقة 91 ألف موظف في أكثر من 90 دولة حول العالم، وحققت الشركة إيرادات بقيمة 28.5 مليار يورو في عام 2021.