ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار السمك اليوم الخميس في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار السمك البلطي، والبوري، والكابوريا، والمكرونة السويسي، والسبيط والكاليماري خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 68 و72 جنيها، بزيادة جنيهين.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي عند بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 75 جنيها و105 جنيهات، بزيادة 5 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 200 جنيه و320 جنيها، بزيادة 20 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 80 و180 جنيها

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 جنيها و110 جنيهات، بزيادة 5 جنيهات.