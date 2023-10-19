أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الحديد في الأسواق بشكل طفيف، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويعاني سوق مواد البناء من ركود بحركتي البيع والشراء، مما يدفع المصنعون إلى تثبيت الأسعار بسوق التجزئة أو تحريكها في أضيق نطاق.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 34687 جنيها، بتراجع 62 جنيها.

سعر طن حديد عز: 35966 جنيها، بتراجع 29 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2002 جنيه، بزيادة 97 جنيها.