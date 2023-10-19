إعلان

BBC

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)

10:27 ص الخميس 19 أكتوبر 2023

أسعار الدواجن

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

كشفت بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، عن تراجع طفيف متوسط أسعار الدواجن الطازجة اليوم الخميس في الأسواق مقارنة بمستواه أمس.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 96.43 جنيه، بتراجع 57 قرشا.

ووفقا بوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 77.48 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 115.9 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

سوق مصراوى

أسعار الدواجن مركز معلومات مجلس الوزراء الدواجن البيضاء الدواجن البلدي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس (موقع رسمي)
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market