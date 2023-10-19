أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الخميس (موقع رسمي)
كتبت- شيرين صلاح:
كشفت بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، عن تراجع طفيف متوسط أسعار الدواجن الطازجة اليوم الخميس في الأسواق مقارنة بمستواه أمس.
ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 96.43 جنيه، بتراجع 57 قرشا.
ووفقا بوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 77.48 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 115.9 جنيه بحد أقصى.
وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.
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