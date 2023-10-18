غرفة القاهرة تؤيد موقف الرئيس السيسي من القضية الفلسطينية

كتبت- دينا خالد:

أعلن مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري تأييده لقرارات ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنع التهجير القسري لأبناء غزة إلى سيناء حفاظاً على القضية الفلسطينية واحتراماً لسيادة مصر على أراضيها.

وقال العشري في بيان اليوم، إنه نيابه عن مجلس إدارته وكافة الشعب التجارية في الأنشطة المختلفة وأكثر من 650 ألف تاجر وصانع ومؤدي خدمات والعاملين لديهم بالقاهرة نؤيد وندعم موقف رئيس الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد العشري، بموقف الشعب المصري بكل فئاته بتأييد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمساندة القضية الفلسطينية، ورفض تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر.