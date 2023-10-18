اتحاد المستثمرين يوقع بروتوكولا لإقامة معرض مصري دائم ببني غازي الليبية

كتب- مصطفى عيد:

وقع الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للمعارض بالجماهيرية الليبية، بهدف فتح أسواق مصرية جديدة، وإقامة معارض دائمة، وإنشاء منصة إلكترونية للشركات المصرية الليبية.

وقال الدكتور أسامة حفيلة، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، والذي وقع على الاتفاق من الجانب المصري، إن البروتوكول يهدف لإنشاء معرض دائم في بني غازي، وإعادة إعمار منطقة درنة بليبيا، والبحث عن أسواق جديدة للمنتجات المصرية، وسيستمر لمدة ثلاث سنوات.

وأضاف حفيلة أن مؤتمراً موسعاً سيُقام في بني غازي، في اليوم الأول من نوفمبر المقبل، لشركات المقاولات المصرية، التي ستعمل في إعادة إعمار مدينة درنة الليبية.

وقال المهندس فؤاد مصباح، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة الاستشارية للتدريب والاستشارات الاقتصادية بليبيا، والذي وقع البروتوكول عن الجانب الليبي، إن المعرض الذي سيقام في بني غازي، سيكون دائما، كما سيتم إنشاء منصة إلكترونية تضم جميع الشركات والمصانع المصرية والليبية، التي ستتعاون فيما بينها.

وأشار مصباح، خلال توقيع البروتوكول، إلى أن مساحة المعرض 23 ألف متر مربع، ويضم محالاً ومستشفياتٍ وجراجاً ومبنى إدارياً يسع 150 محلاً تجارياً.