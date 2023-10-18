اتحاد الغرف التجارية يؤيد موقف الرئيس برفض تهجير الفلسطينيين لسيناء

كتبت- دينا خالد:

قال الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، إن مجالس إدارات الغرف التجارية المصرية، يؤيدون رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقترحات تهجير المواطنين الفلسطينيين قسريا من أرضهم، وبالأخص إلى مصر.

وذكر الاتحاد في بيان له اليوم الأربعاء، أن هذا التأييد يأتي بالإنابة عن أكثر من 5 ملايين تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات، و18 مليون من شركائهم من العاملين لديهم.

وأضاف أن هذا الأمر إذا تم سينقل فكرة المقاومة لسيناء وسيؤدي إلى مزيد من الهجمات على إسرائيل من مصر وسيصبح مبررا لهجمات إسرائيلية على الأراضي المصرية، "فمصر كانت وستظل دولة سلام ذات السيادة التامة على أراضيها".

كان الرئيس السيسي قال، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، أولاف شولتس بمقر رئاسة الجمهورية، اليوم، إنَّ تصفية القضية الفلسطينية في غاية الخطورة، ونرى أن ما يحدث في غزة الآن ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، وإنّما هو محاولة لدفع السكان المدنيين إلى اللجوء للهجرة إلى مصر.

وحذر الرئيس من عواقب ما يحدث في غزة؛ مؤكدا أن مجرد فكرة دفع السكان بغزة للجوء إلى مصر أمر خطير، ستتحول معه سيناء إلى قاعدة لعمليات ضد إسرائيل، ومعها السلام كله سيتلاشى.