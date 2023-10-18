غرفة الجيزة التجارية تدشن صندوقا لتلقي تبرعات منتسبيها لدعم غزة

كتبت- دينا خالد:

أعلن أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إطلاق الغرفة صندوقا ماليا لحشد تبرعات التجار المنتسبين لها الراغبين في توجيهها لدعم عمليات الإغاثة لصالح الشعب الفلسطيني والذي يتعرض لضربات عسكرية من قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة خلفت مئات الشهداء والجرحى.

وقال الشاهد، في بيان صحفي لغرفة الجيزة اليوم، إن الجمعية العمومية للغرفة تضم في عضويتها أكثر من 169 ألف تاجر، لديهم رغبة في التحرك الإيجابي تجاه تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لإنقاذ الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، والتبرع لصالح هذا الصندوق والذي سيكون تحت إشراف محافظة الجيزة.

وأضاف أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لاستغلال تلك التبرعات في تدبير احتياجات القطاع من المستلزمات الطبية وأدوية ومساعدات غذائية وغيرها من الاحتياجات الضرورية لضمان استمرار الحياة في القطاع.

وأكد الشاهد أن أغلب منظمات الأعمال بدأت التحرك في حشد التبرعات لصالح غزة، حيث أعلن اتحاد الصناعات المصرية تقديم مساعدات مالية بقيمة 15 مليون جنيه.