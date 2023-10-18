الأهرام وكايرو ثري إيه تشاركان في مبادرة تخفيض الأسعار عبر دجاج "شهد"

القاهرة- مصراوي:

أعلنت شركتا كايرو ثري إيه للدواجن والأهرام للدواجن مشاركتهما في مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار التي أعلنها مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تحت شعار "فى حب مصر".

وتشارك شركتا الأهرام للدواجن، وكايرو ثري إيه للدواجن فى مبادرة الحكومة، من خلال توريد منتج دجاج "شهد" المجمد بأوزانه المختلفة للمستهلك بسعر 105 جنيهات للكيلو جرام، بحسب بيان لشركة كايرو ثري إيه اليوم، والتي تملك شركة الأهرام للدواجن.

وأضافت الشركة أن المشاركة في المبادرة تتضمن أيضا تنفيذ سعر بورصة الدجاج الحي بالسعر الذي تم الاتفاق عليه خلال المبادرة عند 65 جنيها للكيلو جرام.

وقال إبراهيم وجدي، المدير التنفيذي لشركة كايرو ثري إيه للدواجن، إن الشركة استجابت لمبادرة رئيس الوزراء من أجل إشعار المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية المتفق عليها، والعمل على تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع، والتاجر.

وأضاف وجدي أن المبادرة تتضمن توفير مستلزمات الإنتاج والرقابة على الأسعار لتلافي السوق الموازي والتأكد من وصول التخفيض للمستهلك وليس للوسطاء والموزعين.

كانت الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي تطبيق مبادرة لخفض الأسعار بالتعاون مع عدة جهات من بينها منتجي الدواجن على بعض السلع الأساسية تشمل الدواجن والبيض، بالإضافة إلى السكر والأرز والزيت والفول والعدس والمكرونة والألبان والجبن، بنسب خصم في الأسعار تتراوح بين 15 و25%.

وأعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، على صفحته الرسمية على فيسبوك، بدء مشاركته في مبادرة الحكومة من يوم الأحد الماضي بسعر لكرتونة البيض بالمزرعة 115 جنيها، ولكيلو الدواجن البيضاء الحية 65 جنيها، ولكيلو المجمدة 105 جنيهات.