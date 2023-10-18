المؤشر الرئيسي للبورصة يرتفع بختام تعاملات اليوم الأربعاء
كتب- أحمد والي:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.2% إلى مستوى 22117 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء.
وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.14%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%.
وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 56.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 31.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 24.5 مليون جنيه.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 4.95% إلى مستوى 22074 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، متجاوزا مستوى 22 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه.
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