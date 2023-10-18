سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 18 أكتوبر

كتب- أحمد والي:

أعلنت البورصة المصرية سعر الذهب في مصر عبر موقعها الإلكتروني، ووصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 2700 جنيه، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 2734 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2392 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2051 جنيها.

ويصل بذلك سعر الجنيه الذهب إلى 19138 جنيها خلال تعاملات اليوم.

ويختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا وفقا لتغير سعر الأوقية بالبورصات العالمية.