اقتصادية قناة السويس توقع اتفاقية استثمارية مع شركة صينية للكابلات الضوئية

كتب- مصطفى عيد:

وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اتفاقية استثمارية مع شركة هينجتونج "Hengtong" الصينية لإقامة توسعات لمشروعهم بالسخنة لإنتاج الكابلات الضوئية بطاقة تصميمية سنوية تصل إلى 2 مليون كيلو متر أساسي، في منطقة "تيدا- مصر" الصناعية.

وبحسب بيان من الهيئة اليوم الأربعاء، جاء هذا التوقيع على هامش مشاركة رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في منتدى "الحزام والطريق" بالصين، حيث تم هذا التوقيع مع كوي جينليانج، رئيس مجلس إدارة مجموعة هينجتونج للكابلات الضوئية، بحضور فانج شاولي، الرئيس التنفيذي لشركة هينجتونج للبصريات والكهرباء في مصر.

وتهدف هذه الاتفاقية الاستثمارية لتوسعات جديدة للشركة تسهم في الوفاء بالتعاقدات على تصنيع الكابلات الضوئية، وتصنيع ODN، وهندسة الاتصالات البصرية، وOPGW، وخدمات التعاقد على تصنيع الأسلاك وهندسة الطاقة، وخدمات تشغيل وصيانة الكابلات الضوئية البحرية، وفقا للبيان.

وبحسب الهيئة، تضاف هذه التوسعات إلى المصنع الحالي للشركة في المنطقة الصناعية بالسخنة، والذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في شهر مارس الماضي، ضمن افتتاح مصانع صينية داخل منطقة "تيدا- مصر" باستثمارات ضخمة ومتنوعة في عدة قطاعات صناعية.

وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن الاتفاقية تستهدف إقامة توسعات جديدة باستثمارات 18 مليون دولار على مساحة 21 ألف متر مربع، حيث تهدف لتغطية احتياجات السوق المحلي واحتياجات عدد من المشروعات القومية وتحديداً مشروعات مبادرة حياة كريمة، وخدمة الشركة المصرية للاتصالات من هذا النوع من الكابلات.

وأضاف أن الشركة الصينية متخصصة في إنتاج أحدث أنواع الكابلات الضوئية ذات السعة العملاقة، وتعتبر الشركة من أكبر 4 شركات في العالم لإنتاج الكابلات المتخصصة في الاتصالات الدولية، معرباً عن سعادته بالتعاون مع الشركة نظراً لأهمية هذا التعاون للسوق المحلي والخارجي أيضاً بما يخدم أهداف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وذكر جمال الدين أنه خلال جولته الترويجية في مقاطعة سوجهو زار مصنع هينجتونج، لتفقد أحدث خطوط الإنتاج لهذه الكابلات والتي سيتم العمل بها داخل المنطقة، فضلاً عن تباحث الجانبين حول التوسعات الجديدة التي تنوي مجموعة هينجتونج إقامتها.

وأكد أن الجولات الخارجية لترويج الفرص الاستثمارية في جمهورية الصين الشعبية في شهر مايو الماضي، وكذلك الحالية، أتت بثمارها في شكل مشروعات على أرض الواقع، أو توقيع اتفاقيات مع كبرى الشركات الصينية في العاملة في العديد من القطاعات ليتم تحويلها لعقود نهائية في غضون الشهرين المقبلين.

ويقع مصنع هينجتونج في منطقة "تيدا- مصر" داخل منطقة السخنة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو يختص بإنتاج كابلات الألياف الضوئية وخدمات هندسة الاتصالات والهندسة الكهربائية، استثمارات حالية تبلغ 6 ملايين دولار، على مساحة 5904 أمتار مربعة كمرحلة أولى، ويتيح 100 فرصة عمل مباشرة، وتصل الطاقة الإنتاجية له إلى نحو مليوني وحدة.

وتغطي الشركة مجالات أعمالها الألياف والكابلات البحرية، وخدمات الصيانة، بالإضافة إلى "إنترنت الأشياء"، والبيانات الضخمة والتجارة الإلكترونية، فضلا عن المواد الناشئة والطاقة الجديدة، وفقا للبيان.