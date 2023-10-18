انخفاض أسعار العدس والزيت والجبن بالأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الأرز المعبأ، والفول المعبأ، والدقيق، والزيت، والعدس، والجبن الأبيض والرومي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له.

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 28.69 بانخفاض 1.72 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 39.2 جنيه بانخفاض 1.32 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 22.11 جنيه بانخفاض 1.42 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 62.96 جنيه بانخفاض 2.02 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 32.41 جنيه، بانخفاض 24 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.03 جنيه، بارتفاع 46 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 49.06 جنيه، بانخفاض 1.08 جنيه.

لتر زيت الذرة كريستال: 75.22 جنيه، بانخفاض 3.83 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.05 جنيه، بانخفاض 28 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 312.52 جنيه، بانخفاض 4 قروش.

كيلو الدواجن الطازجة: 97 جنيها، بارتفاع 24 قرشا.

كيلو الأرز السائب: 23.63 جنيه، بانخفاض 24 قرشا.

كيلو الفول السائب: 41.21 جنيه، بارتفاع 64 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 106.77 جنيه، بانخفاض 1.96 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 197.15 جنيه، بانخفاض 3.18 جنيه.

لتر اللبن السائب: 23.02 جنيه، بانخفاض 48 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 63.56 جنيه، بارتفاع 23 قرشا.

لتر اللبن المعبأ: 31.52 جنيه، بانخفاض 54 قرشا.