انخفاض أسعار السمك البلطي والمكرونة والبوري اليوم الأربعاء بسوق العبور

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السمك البلطي والمكرونة السويسي والكابوريا والبوري خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل ارتفعت أسعار السبيط والكاليماري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 66 و70 جنيها، بانخفاض جنيه.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي عند بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 70 جنيها و100 جنيه، بانخفاض 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 200 و300 جنيه، بارتفاع 10 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و200 جنيه، بانخفاض 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 80 و180 جنيها

وبلغ سعر كيلو البوري بين 85 جنيها و105 جنيهات، بانخفاض 5 جنيهات.