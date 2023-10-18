التصديري للصناعات الكيماوية يوقع اتفاقية لزيادة الصادرات للسعودية

كتبت- شيرين صلاح:

وقع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة اتفاقية تعاون مشترك مع شركة تبصير السعودية، بهدف دعم شركات المجلس في نفاذ المنتجات للسوق السعودي لتسهيل تعاملاتهم مع نظرائهم في المملكة.

قال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس، في بيان اليوم الأربعاء، إن توقيع اتفاق التعاون مع شركة تبصير يعد خطوة هامة لدعم الشركات المصرية في تسهيل نفاذ صادراتها من خلال منصة سابر السعودية وتسهيل الاختبارات والحصول علي شهادات اعتماد لمنتجاتها.

وأشار مجيد إلى أن صادرات قطاع الكيماويات إلى السوق السعودي بلغت ما يقرب من 240 مليون دولار خلال 2022.

وأوضح المهندس عماد عيسى رئيس مجلس إدارة شركة

تبصير، أن البروتوكول يتضمن إعداد تبصير لورش عمل تدريبية لأعضاء المجلس وتقديم خدمات تقييم المطابقة للمُصدرين.

ووفقا للبيان، حضر توقيع الاتفاق محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس، ويحيى المنشاوي مدير التطوير والتعاون الدولي، ومن شركة تبصير دكتور مصطفى عفيفي مدير منح الشهادات وعلامة الجودة السعودية، وإيمان رمضان مسئولة تطوير الأعمال.

وبلغت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة إلى المملكة العربية السعودية حوالي 240 مليون دولار تقريبا خلال 2022، محققة معدل نمو 18% مقارنة بالعام السابق عليه 2021، حسبما ذكر البيان.

وأوضح البيان أن من أهم القطاعات المصدرة للسعودية خلال 2022: الأحبار والدهانات محققة معدل نمو 26 %، وقطاع الأسمدة 163 % والخلايا الجافة والبطاريات 20%، والكيماويات المتنوعة 110 %، والزجاج وأدوات المائدة الزجاجية والامبولات الطبية بمعدل نمو 47%، وكذلك المواد اللاصقة بمعدل نمو 59%.

وتعد المملكة العربية السعودية ثاني أكبر سوق مستقبل للصادرات المصرية، وفقا للبيان.