"نهضة مصر" تستهدف الاستثمار في 25 حضانة تعليمية بالقاهرة خلال عامين

دبي- علاء حجاج:

قالت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للنشر، إن الشركة بدأت الاستثمار في الحضانات بالتعاون مع أحد الشركاء، وستبدأ المرحلة الأولى من الاستثمار بـ 10 حضانات على مستوى القاهرة الكبرى، مستهدفة زيادتها إلى 25 حضانة خلال عامين.

وأضافت داليا إبراهيم، لمصراوي على هامش مشاركة المجموعة، بمعرض جيتكس جلوبال دبي 2023 بالإمارات، أن الشركة تعمل على الاستثمار في المدارس بالتعاون مع الصندوق السيادي.

وذكرت أن الشركة تعمل حاليا على تأسيس مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية كنوع من توسعها في الاستثمار بالتعليم الفني.

وتمتلك شركة نهضة مصر للنشر 13 شركة منها 9 شركات متخصصة في التعليم 8 منها في مصر، وواحدة في السعودية، وفقا لداليا إبراهيم.

وأوضحت أن شركة "نهضة مصر لريادة الأعمال" تشارك هذا العام في فعاليات معرض جيتكس دبي، وهي شركة رأس مال مخاطر، وتستثمر في أكثر من 14 شركة ناشئة.

وكشفت داليا إبراهيم عن اقتراب الشركة من إتمام استثمار جديد في شركة ناشئة بالسوق الأفريقي، لتلبي رؤيتها بالتوسع في استثماراتها بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضحت أنه رغم التحديثات التي تواجه رواد الأعمال والشركات الناشئة، وتراجع سوق الاستثمار بالتعليم عالميا بنسبة 70% تقريبا خلال هذا العام، فإن 5 شركات ضمن المحفظة الاستثمارية لـ "نهضة مصر لريادة الأعمال"، أغلقت جولات استثمارية جديدة من مستثمرين أجانب.

وبحسب إبراهيم، ضخت شركة نهضة مصر لريادة الأعمال استثمارات بقيمة 400 ألف دولار في شركة "كرافتي" الناشئة والتي تقدم خدمات تدريب وتأهيل وتسويق لأصحاب المهن والحرف اليدوية.

وقالت إن الشركة تعمل على حاليا على توظيف الذكاء الاصطناعي في دورة العمل ما قد يساهم في توفير نحو 60% من المجهود المبذول في العمل.