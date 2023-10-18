انخفاض أسعار الطماطم والبطاطس والبصل في سوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الطماطم والبطاطس والبصل والفاصوليا والفلفل الرومي والحامي والخيار البلدي والصوب والبامية في سوق الجملة بالعبور، اليوم الأربعاء مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل ارتفعت أسعار الكوسة والباذنجان البلدي.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 جنيهات و7.5 جنيه، بانخفاض جنيه.

البطاطس بين 10 جنيهات و13 جنيها، بانخفاض جنيهين.

البصل بين 13 جنيها و19.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

الكوسة بين 5 و10 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 3.5 و7 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 4.5 و8.5 جنيه، بانخفاض 1.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و10 جنيهات، بانخفاض جنيهين.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

الخيار الصوب بين 5 و7 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الخيار البلدي بين 3 و6 جنيهات، بانخفاض جنيه.

البامية بين 27 و30 جنيها، بانخفاض جنيه.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 7 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4.5 جنيه و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و8 جنيهات.

الرمان بين 7 جنيهات و17 جنيها.

البلح الزغلول بين 7 و10 جنيهات.

البلح البارحي بين 25 و33 جنيها.