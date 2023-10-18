إعلان

BBC

ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت بالأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

11:30 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2023

أسعار الحديد

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجع سعر طن الأسمنت الرمادي، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 34750 جنيها، بزيادة 85 جنيها.

سعر طن حديد عز: 35996 جنيها، بزيادة 85 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1906 جنيهات، بتراجع 114 جنيها.

سوق مصراوى

أسعار الحديد الأسمنت حديد عز

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
انخفاض أسعار الطماطم والبطاطس والبصل في سوق العبور اليوم الأربعاء
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

تغطية خاصة- مجزرة مستشفى المعمداني بغزة.. جريمة حرب جديدة للاحتلال أمام أنظار العالم