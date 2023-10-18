ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت بالأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما تراجع سعر طن الأسمنت الرمادي، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 34750 جنيها، بزيادة 85 جنيها.

سعر طن حديد عز: 35996 جنيها، بزيادة 85 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1906 جنيهات، بتراجع 114 جنيها.