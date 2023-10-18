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أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

11:21 ص الأربعاء 18 أكتوبر 2023

أسعار الدواجن

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كتبت- شيرين صلاح:

كشفت بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، عن ارتفاع طفيف لمتوسط أسعار الدواجن الطازجة اليوم الأربعاء في الأسواق مقارنة بمستواه أمس.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 97 جنيها، بزيادة 24 قرشا عن مستواه أمس.

ووفقا بوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 78.17 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 116.16 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

سوق مصراوى

أسعار الدواجن مركز معلومات مجلس الوزراء الدواجن البيضاء الدواجن البلدي

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