أمان تعلن إتاحة التبرعات لفلسطين عبر تطبيقها أو نقاط البيع بدون رسوم
القاهرة -
أعلنت شركة أمان القابضة إتاحة التبرع لصالح دعم الشعب الفلسطيني عبر تطبيقها أو نقاط البيع الإلكتروني بدون تحصيل رسوم إضافية، "وذلك في إطار تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطينى الشقيق فى هذه الظروف العصيبة"، بحسب بيان من الشركة اليوم الثلاثاء.
وقالت الشركة: "تأتي هذه الخطوة انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للشركة وإيمانها بالقضية الفلسطينية؛ إذ أعربت عن خالص تعازيها في وفاة الشهداء مع الدعوات بالشفاء للمصابين والجرحى".
ودعت شركة أمان القابضة الشعب المصري لمساندة الأشقاء في فلسطين من خلال التبرع عبر تطبيق أمان لتقديم كافة أشكال المساعدات الإنسانية والإغاثية.
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