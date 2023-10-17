شعبة الدواجن توضح سبب تفاوت الأسعار رغم تطبيق مبادرة التخفيض

كتبت- دينا خالد:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن هناك بعض شركات الدواجن بدأت في تطبيق مبادرة خفض الأسعار، والبعض الآخر لم يبدأ التنفيذ حتى الآن وهو جعل السوق يشهد أسعار متفاوتة.

وأوضح السيد أن الشركات المشاركة في المبادرة تبيع الكيلو بسعر 65 جنيها، أما غير المشاركة فيتراوح السعر لديها بين 68 و70 جنيها تسليم أرض المزرعة.

وأضاف أن الأسواق تشهد تفاوتا كبيرا في الأسعار باختلاف تاجر لآخر ومن منطقة لأخرى، حيث يتراوح متوسط سعر الكيلو بين 72 و80 جنيها بالأسواق.

وأشار السيد إلى أن سعر كرتونة البيض سجل يتراوح في المزرعة بين 115 و125 جنيها، لتباع الكرتونة بالأسواق للمستهلك بسعر يتراوح بين 125 و135 جنيها.

وطالب السيد جميع المنتجين بالانضمام للمبادرة حتى تعم الفائدة وتصل لكافة المواطنين، حتى لا يستفيد التجار من فرق وتفاوت الأسعار وبالتالي يصل التخفيض للمواطن.

ونشر اتحاد منتجي الدواجن الأسعار ضمن المبادرة على صفحته على فيسبوك اليوم، والتي تتضمن 115 جنيها لكرتونة البيض بالمزرعة، و65 جنيها سعر كيلو الدواجن البيضاء الحية.

وذكر الاتحاد في بيان سابق، أن سعر بيع الدواجن الحية في الأسواق ضمن المبادرة نحو 73 جنيها للكيلو، و105 جنيهات لكيلو المجمدة، و125 جنيها لكرتونة البيض ضمن المبادرة.

كانت الحكومة أعلنت الأسبوع الماضي تطبيق مبادرة لخفض الأسعار بالتعاون مع اتحادات الصناعات والغرف التجارية ومنتجي الدواجن على بعض السلع الأساسية تشمل السكر والأرز والزيت والفول والعدس والمكرونة والألبان والجبن والدواجن والبيض، بنسب خصم في الأسعار تتراوح بين 15 و25%.