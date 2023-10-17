25 جنيها زيادة بسعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر حتى تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، بحلول تعاملات المساء، وزاد الجرام بقيمة 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع اليوم 15 جنيها في منتصف التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس، قبل أن يواصل الارتفاع في المساء ليصبح مجموع الارتفاع 25 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع أسعار الذهب عيار 14 إلى 1566 جنيها للجرام.

وصعد الذهب عيار 18 إلى 2014 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 2350 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2686 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 18800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1920 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول تعاملات مساء اليوم الثلاثاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بزيادة بنسبة 0.02% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.

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