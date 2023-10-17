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اتصالات تطلق شركة للخدمات المالية الأسبوع المقبل بالتعاون مع بنك مصر

03:44 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

مسؤولو شركة اتصالات مصر خلال مائدة مستديرة بمقر ال

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دبي - علاء حجاج:

قال حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، إن الشركة بصدد إطلاق شركة للخدمات المالية الأسبوع المقبل بالتعاون مع بنك مصر تحت اسم "سوبر باي"

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة في مقر الشركة الأم "&e الإماراتية" بمدينة دبي الإماراتية وذلك على هامش معرض جيتكس جلوبال للتكنولوجيا، والذي يعقد بمركز دبي التجاري العالمي.

وكشف أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في شركة اتصالات مصر، عن اعتزام الشركة ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات جنيه في السوق المصري خلال العام المقبل مقارنة باستثمارات 7 مليارات جنيه في العام الجاري.

وقال يحيى إن الوعي بالعلامة التجارية الجديدة للشركة بلغ حوالي 75% من المستخدمين لخدمات الشركة، وذلك بعد تغييرها.

وتابع أن خدمة المحفظة الإلكترونية على شبكة اتصالات مصر تستقبل معاملات نحو 1.5 مليون عميل شهريا، بنسبة زيادة سنوية خلال 2023 تبلغ 200% في عدد العملاء وحجم التعاملات المالية، وبإجمالي قيمة تعاملات 15 مليار جنيه شهريا.

وتتوقع الشركة وصول أعداد مستخدمي خدمة المحفظة الإلكترونية إلى 2 مليون مستخدم خلال 2024 مقابل مليون عميل في 2023، وفقا ليحيى.

سوق مصراوى

اتصالات مصر شركة للخدمات المالية مدينة دبي الإماراتية &e الإماراتية

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