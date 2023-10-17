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سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر

03:23 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

سعر الذهب

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كتب- أحمد والي:

أعلنت البورصة المصرية سعر الذهب في مصر عبر موقعها الإلكتروني، ووصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 2674 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 2696 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2359 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2022 جنيها، وسعر الجنيه الذهب إلى 18872 جنيها.

ويختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا وفقا لتغير سعر الأوقية بالبورصات العالمية.

سوق مصراوى

سعر الذهب البورصة المصرية سعر جرام الذهب عيار 21

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