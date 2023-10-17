تراجع الطلب يخفض أسعار طن الأرز الأبيض 700 جنيه بالمضارب

كتبت- شيرين صلاح:

قال مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لمصراوي، إن أسعار الأرز شهدت تراجعا خلال الفترة الماضية بين 500 و700 جنيه للطن، مقارنة بمستوياتها خلال شهر سبتمبر.

ووفقا لقول النجاري، فإن متوسط سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة المضارب يتراوح بين 20 ألف جنيه و20500 جنيه، كما تراوح متوسط سعر طن الأرز عريض الحبة بين 22 ألف جنيه و22500 جنيه.

وأرجع النجاري تراجع أسعار الأرز إلى انخفاض الطلب على الشراء.

وأوضح أنه على الرغم من التراجع الأخير في الأسعار، فإن مستويات السعر ما زال مرتفعة، مشيرا إلى أن ذلك دفع أصحاب المضارب إلى عدم شراء كميات جديدة من الأرز الشعير.

ويأتي ذلك التراجع بالتزامن مع بدء موسم حصاد المحصول الجديد من الأرز، حيث يتم حصاد المحصول الجديد مع منتصف شهر أغسطس الماضي وحتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.

ووفقا لآخر قرارات وزارة الموارد المائية والري بشأن مساحة الأراضي المحددة لزراعة محصول الأرز في العام الحالي، فإن المساحة المزروعة من الأرز تصل إلى نحو مليون و74 ألف فدان.