الثلاثاء المقبل.. انطلاق مؤتمر CEO Women لتعزيز العلاقات الاقتصادية

كتبت- دينا خالد:

تنطلق فعاليات مؤتمر CEO Women في نسخته الثانية تحت رعاية رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، الثلاثاء المقبل، لمناقشة أهم القضايا الاقتصادية على الساحة الإقليمية والعربية والدولية.

ويشارك في المؤتمر هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برعاية وزارة السياحة والمجلس القومي للمرأة، وبحضور كريستينا عرب ممثل هيئة الأمم المتحدة، وبمشاركة عدد من المديرات التنفيذيات بكبرى الشركات الاقتصادية الدولية، وبحضور أكثر من 200 رئيس تنفيذي، بجانب قيادات من القطاعين الحكومي والخاص.

ويعد مؤتمر CEO Women بمثابة منتدى سنوي يهدف إلى تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين سيدات الأعمال والمديرات التنفيذيات بالكيانات الاقتصادية الكبرى دولياً وافريقياً لنقل الخبرات وتسليط الضوء على التجارب الأكثر نجاحاً، بحسب بيان للشركة المنظمة للمؤتمر.

و يشهد المؤتمر انعقاد عدد من الجلسات النقاشية الهامة تحت عناوين؛ الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على القطاعات الاقتصادية المختلفة، القيادة التنفيذية النسائية في الشركات العالمية، التمويل المستدام لمشروعات المرأة، تعليم وآليات تأهيل المرأة للقيادة التنفيذية.