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البريد يطلق برامج لتدريب العاملين على لغة الإشارة والتعامل مع ذوي الهمم

12:06 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

البريد

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كتب - علاء حجاج:

أطلقت الهيئة القومية للبريد برامج تدريبية للعاملين بمكاتب البريد على لغة الإشارة وكيفية التعامل مع ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة من "الصم والبكم"، بالتعاون مع جامعة عين شمس، ووحدة تكافؤ الفرص التابع لديوان عام محافظة الإسماعيلية، وجامعة قناة السويس بالإسماعيلية.

وبحسب بيان صحفي صادر عن البريد اليوم، تشمل البرامج موظفي خدمة العملاء والإداريين بالمكاتب، بهدف تقديم كافة الخدمات الحكومية والمالية والبريدية لذوي الهمم بالشكل اللائق.

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن تدريب العاملين بمكاتب البريد على طرق التواصل وكيفية التعامل مع ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة من "الصم والبكم" يأتي في إطار الخطة الإستراتيجية الشاملة التي تنفذها الهيئة القومية للبريد والتي تشمل تطوير وتنمية مهارات العاملين بالهيئة.

وأضاف أن ذلك يساهم في تقديم الخدمات للمواطنين بكل كفاءة- خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة- بما يتماشى مع اهتمام الدولة بذوي القدرات والهمم؛ مشيرًا إلى أنه تم تدريب 200 موظف بمختلف المناطق حتى الآن، ومستهدف تدريب 5 آلاف موظف على مستوى الجمهورية خلال العام المالي المقبل.

وأوضح فاروق أن هذه البرامج التدريبية التي تقدمها الهيئة للعاملين تساهم في صقل مهاراتهم وتزويدهم بالخبرة اللازمة التي تمكنهم من التواصل مع ذوي الهمم بشكل فعال من خلال مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية المتخصصة.

وأشار إلى أن هذه البرامج تشمل مفردات الإشارة وقواعد اللغة والحروف والأرقام والوظائف وأسماء الوزارات والمحافظات والألوان والعملات، وكيفية التعامل الصحيح مع ذوي الاحتياجات الخاصة بما يمكنهم من تأدية جميع الخدمات لهم بكل كفاءة.

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البريد الهيئة القومية للبريد ذوي الهمم الإسماعيلية

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