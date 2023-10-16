المواد الغذائية تطالب بضم المحال الصغيرة والمتوسطة لمبادرة خفض الأسعار
كتبت- دينا خالد:
قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن السلع المخفضة ضمن مبادرة "خفض الأسعار" يتم طرحها في السلاسل التجارية ومحال السوبر ماركت، والهايبر ماركت الكبيرة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وطالب المنوفي، في بيان له اليوم الاثنين، بمشاركة المحال الصغيرة والمتوسطة في هذه المبادرة بحيث تطرح الشركات المنتجة السلع المخفضة في محال التجزئة الصغيرة بنفس أسعار السلاسل التجارية الكبرى لتعم الفائدة على المستهلك النهائي البسيط.
وأضاف المنوفي أن مجموعة من المنتجات شهدت تراجعا في الأسعار (التي تباع ضمن المبادرة) حيث يباع السكر بسعر 27 جنيها للكيلو، والزيت 700 مللي تراوح بين 30 و35 جنيها والعبوة اللتر بين 38 و45 جنيها.
وأشار المنوفي، إلى أن أسعار العدس المجروش المعبأ عند 40 جنيها بدلا من 54 جنيها للكيلو والسائب بقيمة 36.5 جنيه للكيلو، وتتراوح أسعار الأرز بين 18 و20 جنيها للكيلو.
وتابع المنوفي، أن عبوة اللبن المعبأ زنة 500 ملي بسعر 14.90 جنيه، وبسعر 27.90 جنيه للتر، وعبوة الجبنة المثلثات 8 قطع بسعر 8 جنيهات، وعبوة الجبنة 500 جرام بسعر 24 جنيها بدلا من 30 جنيها، والعبوة 250 جراما بسعر بين 14 و16 جنيها حسب النوع.
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