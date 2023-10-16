سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يواصل التراجع بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر، بحلول التعاملات المسائية، وتراجع الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات.

كان سعر جرام الذهب تراجع اليوم حتى منتصف التعاملات بقيمة 30 جنيها مقارنة بمستواه مساء أمس، قبل أن يواصل التراجع ليصبح مجموع الانخفاض 35 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1550 جنيها للجرام.

وتراجع الذهب عيار 18 إلى 1993 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2325 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2657 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 18600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

انخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 1918 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بحلول تعاملات مساء اليوم الاثنين، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بتراجع 15.14 دولار بنسبة 0.78% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة يوم الجمعة الماضي.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب