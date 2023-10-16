التصديري للكيماويات: نستهدف زيادة صادرات القطاع لأمريكا إلى 2 مليار دولار



كتبت- شيرين صلاح:

قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن المجلس يستهدف الوصول بصادرات القطاع إلى السوق الأمريكي لنحو 2 مليار دولار خلال 3 سنوات، بحسب بيان من المجلس التصديري اليوم الاثنين.

جاء ذلك خلال إطلاق الحدث الأول عن سبل ربط المشاريع المصرية مع الممثلين الدوليين لفرص التعاون تحت عنوان "دمج الشركات المصرية في سلاسل الإمداد العالمية" اليوم بالقاهرة، وذلك في ضوء الدعم المستمر الذي يقدمه المشروع لتعزيز التجارة الدولية لمصر.

وأكد أبو المكارم أهمية التوقيت في إنجاز التعاملات، وهو ما يحتاج إلى شبكات قوية للتواصل تمكن المورد من التوريد بسرعة وبأعلى جودة وبالكميات المطلوبة.

وكشف عن أن حجم صادرات القطاع بلغ خلال 2022 نحو 8.629 مليار دولار بمعدل نمو بلغت نسبته نحو 2021 بقيمة 7 مليارات دولار تقريبا.

وأضاف أن تركيا تتصدر قائمة الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع بقيمة مليار دولار

وأشار إلى نمو صادرات القطاع خلال 2022 بنسبة 32% لأهم 10 أسواق منها إيطاليا، وفرنسا، وبريطانيا، وإسبانيا، والسودان، وبلجيكا، والبرازيل، والمغرب.

وأوضح البيان، أن شركة سيكا الأمريكية، والتي تحضر المؤتمر، تبحث عن موردين مصريين لخمسين منتج (تام ووسيط) للتصدير إلى الأمريكتين، حيث تبلغ مبيعاتها السنوية إلى ما يقرب 10.5 مليار فرنك سويسري، كما تمتلك شركة سيكا مصنعين بمصر لخدمة السوق المحلي.

وأوضح أبو المكارم أن حجم الصادرات المصرية بلغت من قطاع الصناعات الكيماوية من المنتجات التي تستهدف "سيكا" استيرادها من مصر نحو 152 مليون دولار (يتم تصديرها لشركات أمريكية أخرى).

وكشف عن أن سيكا تستهدف استيراد منتجات بقيمة 135 مليون دولار وهو ما يمثل فرص إضافية للصادرات المصرية من هذه المنتجات لأنها مستوفية المتطلبات والاشتراطات الخاصة بالنفاذ للسوق الأمريكي.

وأكد أبو المكارم أن المؤتمر يمثل فرصة جيدة لسيكا لمعاينة الوضع على أرض الواقع ودعم الشركات للترويج عن منتجاتها وقدراتها وصادراتها.

وأشار إلى أن سعي المجلس الدائم لإيجاد الفرص المميزة للشركات أعضاء المجلس للتصدير إلى أسواق جديدة وإثبات قدرة المنتج المصري على التنافس في الأسواق الكبرى.