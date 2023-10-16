سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 16 أكتوبر

كتب-أحمد والي:

أعلنت البورصة المصرية سعر الذهب في مصر عبر موقعها الإلكتروني، ووصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 2637 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 2671 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2337 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2003 جنيهات، وسعر الجنيه الذهب إلى 18697 جنيها.

ويختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب تغير سعر الأوقية بالبورصات العالمية.