انخفاض جديد بسعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر، مع منتصف التعاملات، وانخفض الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 20 جنيها في بداية التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس، ليصل مجموع التراجع حتى منتصف التعاملات إلى 30 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1553 جنيها للجرام.

وانخفض الذهب عيار 18 نحو 1997 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2330 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 2663 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 18640 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1915 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع نحو 17.1 دولار، بنسبة 0.89% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب