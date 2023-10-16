الهلال الأحمر المصري يشكر محمد صلاح على صفحته بفيسبوك لتبرعه لغزة

كتبت- دينا خالد:

وجهت مؤسسة الهلال الأحمر المصري الشكر للاعب المنتخب المصري لكرة القدم، محمد صلاح، وذلك عبر منشور على صفحة المؤسسة بفيسبوك وذلك بعد تبرعه لأهالي غزة.

ويأتي ذلك بعد إعلان المؤسسة أمس تبرع محمد صلاح لصالح أهالي غزة بعد الأحداث الأخيرة والاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والتي أدت إلى استشهاد وإصابة الآلاف من أهالي القطاع، بالإضافة إلى نزوح بعض أهالي شمال القطاع إلى جنوبه بعد تهديدات إسرائيلية بقصف منازلهم.

وقال مصدر بوزارة التضامن الاجتماعي، لمصراوي في وقت سابق، أن مبلغ التبرع غير معلن، وأن محمد صلاح طلب عدم الإفصاح عن قيمة المبلغ.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي شهدت جدلا كبيرا في الأيام الأخيرة بشأن عدم إعلان محمد صلاح دعمه للفلسطينيين منذ بدء الاشتباكات العسكرية بين حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي.