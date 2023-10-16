"الخدمة من السيارة".. طلعت يفتتح أول مكتب بريد من نموذج "drive Thru"

كتب- علاء حجاج:

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مكتب بريد "drive Thru " مدينة نصر، وهو أول فرع من الجيل الجديد لمكاتب البريد "الخدمة من داخل السيارة "drive Thru"، حيث تم تجهيزه وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية، بحسب بيان من هيئة البريد المصري اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، يتيح المكتب الجديد للمواطنين الحصول على خدمات مصر الرقمية والخدمات الحكومية والمالية والبريدية المتكاملة بسهولة وهم بسياراتهم دون الحاجة إلى مغادرتها.

وقال وزير الاتصالات إن مكتب بريد "drive Thru" مدينة نصر يعد هو الأول من نوعه فى مصر؛ موضحا أن مكتب "الخدمة من داخل السيارة" يتيح للمواطن دخول مكتب البريد بسيارته والحصول على كافة الخدمات البريدية وهو في السيارة.

وأضاف أن المكتب يقدم الخدمات البريدية، والمالية، وكذلك الخدمات الحكومية التي يقدمها البريد بالتعاون مع باقي الجهات الحكومية مثل السجل المدني، أو الحصول على شهادة المخالفات؛ مضيفا أن المكتب يمثل نقلة نوعية في طريقة أداء الخدمات لكافة المواطنين.

وذكر طلعت أنه يتم تنفيذ خطة للتوسع في منافذ البريد بجميع أنحاء الجمهورية والتي تصل إلى حوالي 4500 مكتب بريد؛ موضحا أن خطة التوسع تضمنت استحداث مكاتب البريد المتنقلة، واستحداث مكاتب البريد الخفيفة على شكل الأكشاك البريدية، فضلا عن استحداث نوع آخر وهو المكاتب التي تتيح دخول مكتب البريد بالسيارة "drive Thru".

وأشار إلى أنه توجد خطة لنشر هذا النوع من المكاتب في باقي مناطق القاهرة الكبرى ومختلف المحافظات.

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن افتتاح مكتب بريد الـ "drive Thru" يأتي في إطار تنفيذ خطة الهيئة الاستراتيجية، والتي تشمل التوسع في إنشاء مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، واستحداث منافذ جديدة بأفكار وطرق عصرية مبتكرة بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وتحسين جودتها.

وأضاف أن مكتب بريد الـ "Drive Thru" هو أحد منافذ البريد الحديثة تم إنشاؤه بطريقة مبتكرة توفر تجربة للعملاء بأنماط حديثة يستطيعون من خلالها الحصول على جميع الخدمات الحكومية والمالية والبريدية بكل سهولة وسرعة وفعالية؛ أثناء تنقلاتهم اليومية سواءً كانوا فى طريقهم إلى العمل أو أثناء التسوق أو أي نشاط آخر.

وأوضح فاروق أنه يمكن العملاء من التفاعل مع موظف الشباك وإجراء المعاملات المطلوبة واستخدام ماكينات الصراف الآلي دون الحاجة للخروج من السيارة عبر طرق انسيابية تسمح لهم الاقتراب من النوافذ، وإجراء المعاملات والحصول على الخدمات من خلال اتباع لوحات استرشادية على طول الممرات تضمن انتظام حركة السيارات أثناء الدخول والخروج والحصول على الخدمة.

وتوجه وزير الاتصالات بسيارته إلى أحد الشبابيك المقدمة للخدمات داخل مكتب بريد الـ "drive Thru" مدينة نصر؛ حيث أجرى تجربة حية للحصول على إحدى الخدمات التي يقدمها المكتب.

ويقع مكتب بريد "drive Thru" على مساحة 2000 متر مربع، وبه 7 شبابيك لتقديم الخدمات الحكومية والمالية والبريدية وخدمات مصر الرقمية مثل سداد مخالفات المرور وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز إلى جانب صرف المعاشات، وخدمات الحسابات الجارية والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع.

كما يتيح خدمات التوفير البريدية، وخدمة سداد فواتير التليفون الأرضى والمكتب مزود بعدد 2 ماكينة صراف آلي ATM، بالإضافة إلى أحدث أنظمة المراقبة وإنذار الحريق والسرقة وجهاز ups، ويعمل المكتب على مدار 24 ساعة من السبت إلى الخميس، ويوم الجمعة من الساعة 2 حتى 9 مساء، وفقا للبيان.