انخفاض أسعار السمك البلطي والسبيط وارتفاع البوري اليوم بسوق العبور

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السمك البلطي والسبيط والكاليماري خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، وفي المقابل ارتفعت أسعار السمك البوري.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 65 و69 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي عند بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 75 جنيها و105 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 180 و280 جنيها، بانخفاض 40 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و220 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 80 و180 جنيها

وبلغ سعر كيلو البوري بين 80 و120 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات.