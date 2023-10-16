انخفاض أسعار البطاطس والكوسة وارتفاع البصل بسوق العبور اليوم الاثنين

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار البطاطس والكوسة والفاصوليا والباذنجان البلدي والفلفل الرومي والخيار الصوب في سوق الجملة بالعبور، اليوم الاثنين عند مستوى أسعار أمس، وفي المقابل ارتفعت أسعار البصل والخيار البلدي.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 4 جنيهات و8.5 جنيه.

البطاطس بين 12 جنيها و14.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشا.

البصل بين 14 و19.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشا.

الكوسة بين 5 و10 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الفاصوليا بين 5 جنيهات و11 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 و10 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 و9 جنيهات.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الخيار البلدي بين 4 و7 جنيهات، بارتفاع جنيهين.

البامية بين 28 و32 جنيها.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 7 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4.5 جنيه و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و8 جنيهات.

الرمان بين 7 جنيهات و17 جنيها.

البلح الزغلول بين 7 و10 جنيهات.

البلح البارحي بين 25 و33 جنيها.