تراجع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق بتعاملات اليوم الاثنين (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 34559 جنيها، بتراجع 276 جنيها.

سعر طن حديد عز: 36015 جنيها، بتراجع 343 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 1951 جنيها، بتراجع 50.03 جنيه.