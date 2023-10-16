تراجع كبير بمتوسط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

كتبت- شيرين صلاح:

أظهرت بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، هبوطا كبيرا بمتوسط أسعار الدواجن الطازجة اليوم الاثنين في الأسواق مقارنة بمستواه أمس.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 87.99 جنيه، بتراجع 9.95 جنيه.

ووفقا بوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 78 جنيها، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 114.72 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.