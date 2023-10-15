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BBC

التضامن تكشف حقيقة تبرع صلاح لصالح غزة.. وطلب شخصي له

11:55 م الأحد 15 أكتوبر 2023

محمد صلاح

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كتبت- دينا خالد:
قال محمد عبد المنعم، المستشار الإعلامي لوزارة التضامن الاجتماعي، إن لاعب المنتخب المصري محمد صلاح، تبرع للهلال الأحمر لصالح أهالي غزة.
وأضاف عبد المنعم، أن مبلغ التبرع غير معلن، وأن محمد صلاح طلب عدم الإفصاح عن قيمة المبلغ.
كانت مواقع التواصل الاجتماعي شهدت جدلا كبيرا في الأيام الأخيرة بشأن عدم إعلان محمد صلاح دعمه للفلسطينيين منذ بدء الاشتباكات العسكرية بين حماس وقوات الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي.

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