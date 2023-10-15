بعد قفزة كبيرة.. ما التوقعات لأسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة؟

كتبت- دينا خالد:

توقع تجار بسوق الذهب استمرار ارتفاع أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة تأثرا بالأسعار العالمية المتوقع أن تشهد المزيد من الزيادة تأثرا بالتوترات الحادثة في الشرق الأوسط.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعات متتالية في السوق المحلي في الفترة الأخيرة، حيث قفز بأكثر من 200 جنيه للجرام خلال آخر 9 أيام ليسجل 2360 جنيها للجرام عيار 21 بتعاملات مساء اليوم، مقابل 2152 جنيها للجرام بتعاملات يوم الجمعة قبل الماضي 6 أكتوبر.

وتوقع إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات ونائب رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، استمرار أسعار الذهب في الارتفاع بالسوق المحلي خلال الفترة المقبلة مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط والعمليات العسكرية بين غزة وإسرائيل.

وقال واصف، لمصراوي، إن استمرار ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي مرهون على استمرار ارتفاعه في البورصات العالمية، وقوى العرض والطلب محليا.

وأضاف أن استمرار التوترات والأحداث بالشرق الأوسط وتدخلات الولايات المتحدة الأمريكية يجعل المستثمرين يلجأون للذهب كملاذ آمن وهو ما يؤدي لارتفاع السعر العالمي الذهب، وبالتالي ارتفاعه محليا.

واتفق معه نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، متوقعا أن تشهد أسعار الذهب ارتفاعات جديدة خلال الأيام المقبلة.

وأرجع نجيب، توقعاته، إلى حالة عدم الاستقرار التي يشهدها العالم نتيجة الأحداث الأخيرة بغزة واسرائيل، والتي دفعت أسعار الذهب عالميا للصعود الأسبوع الماضي.

وأضاف نجيب، لمصراوي، أنه كلما زادت حالة عدم الاستقرار والضبابية كلما زاد الإقبال على شراء الذهب كملاذ آمن، وهو ما يؤدي لارتفاع أسعاره.

وعالميا، ارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 3.42% إلى 1932.82 دولاراً للأوقية بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، بزيادة 63.92 دولار مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي، ووفقا لبيانات شبكة بلومبرج.

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية، على تستأنف العمل غدا الاثنين.

وتعود زيادة أسعار الذهب خلال جلسة يوم الجمعة إلى مواصلة المستثمرين متابعة تطورات الصراع في الشرق الأوسط الذي أثار قلق الأسواق منذ بداية الأسبوع الماضي، وفقا لوكالة رويترز.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في أواندا: "يفر المستثمرون إلى الملاذات الآمنة مع تزايد مخاطر التوترات في الشرق الأوسط"، وفقا لتقرير سابق لرويترز.

وأضاف مويا: "إذا أصبح الوضع الجيوسياسي أكثر كآبة، فهناك فرصة جيدة لأن ترتفع أسعار الذهب إلى مستويات 2000 دولار هذا العام. لقد وصلنا من منتصف 1800 دولار إلى منتصف 1900 دولار، و2000 دولار مجرد جزء صغير من ذلك".