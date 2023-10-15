ماكدونالدز مصر تتبرع بمبلغ 20 مليون جنيه لإغاثة الأسر الفلسطينية



كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة مانفودز- ماكدونالدز مصر تبرعها بمبلغ 20 مليون جنيه للمشاركة في مبادرات الإغاثة تماشيًا مع جهود الحكومة المصرية لتخفيف الأعباء عن الأسر الفلسطينية المتضررة من العمليات العسكرية التي تحدث حاليا في غزة.

وقالت الشركة: "التزاماً من شركة مانفودز-ماكدونالدز مصر بدورها التنموي، سيتم توجيه قيمة التبرعات إلى توزيع المستلزمات الطبية اللازمة من خلال مؤسسة مصر الخير، فيما سيتولى بنك الطعام المصري توفير المواد الغذائية".



وأكدت مانفودز-ماكدونالدز مصر أنها شركة مصرية 100%، وأنها حرصت على مدار ما يقرب من 30 عاماً على تقديم أفضل الخدمات لعملائها والمساهمة في تنمية المجتمع والاقتصاد المصري، وفقا للبيان.

كما أكدت الشركة أن مسئوليتها تنحصر فقط داخل حدود مصر، ولا علاقة لها مطلقا بما يقوم به وكلاء آخرون في بلاد أخرى.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت شركة ماكدونالدز السعودية، في بيان أمس، تبرع بـ 2 مليون ريال للمساهمة في جهود إغاثة أهالي غزة، كما أعلنت شركة المعوشرجي للتجهيزات الغذائية "ماكدونالدز الكويت" التبرع بمبلغ 250 ألف دولار، وقررت ماكدونالدز الأردن "شركة عرموش للاستثمارات السياحية" التبرع بمبلغ 100 ألف دينار أردني.

ويأتي ذلك بعد أن طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، بحملات مقاطعة ضد شركة ماكدونالدز بسبب دعمها للقوات الإسرائيلية في حربها على فلسطين، بينما يعاني الشعب الفلسطيني من أوضاع إنسانية صعبة جراء حصار غزة.