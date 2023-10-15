بعد زيادته.. سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بحلول تعاملات المساء

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر، بحلول تعاملات المساء، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب ارتفع اليوم بقيمة 20 جنيها حتى منتصف التعاملات مقارنة بمستواه مساء أمس.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1573 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 نحو 2022 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2360 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 2697 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 18880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

اليوم عطلة أسبوعية في الأسواق العالمية ومنها بورصات السلع والمعادن.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 1933 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، بزيادة نحو 63.92 دولار، بنسبة 3.42% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات يوم الخميس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب



