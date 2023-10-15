مصدر: صرف معاشات "تكافل وكرامة" في أكتوبر بدون الزيادة الجديدة

كتبت- دينا خالد:

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد 15 أكتوبر، صرف المبالغ الشهرية من الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وهو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي الشهري بشكل دوري.

وقال مصدر مطلع بوزارة التضامن، إن الصرف لم يشمل الزيادة الجديدة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي شملت المستفيدين من "تكافل وكرامة" بنسبة 15%، وذلك بدءا من مستحقات شهر أكتوبر.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أن الزيادة سيتم صرفها بعد إقرارها من مجلس النواب، وبأثر رجعي من شهر أكتوبر.

كانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قالت في بيان سابق، إن هذه الزيادة في "تكافل وكرامة" هي الثانية خلال العام الحالي، وذلك بعد الزيادة الأولي بنسبة 25% والتي أقرها رئيس الجمهورية فى مارس الماضي لمستفيدي الدعم النقدي المشروط، ليصل إجمالي نسبة الزيادة المقررة حتى الآن إلى 40% خلال العام الحالي.

ويصل إجمالي عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، إلى أكثر من 5 ملايين أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن بمتوسط من 620 إلى 740 جنيها شهرياً لكل أسرة، بحسب القباج، وكل من يحصل على تكافل وكرامة له الحق في مجانية التعليم، والدعم الغذائي ودعم الخبز، أي أن نصيب كل أسرة من الدعم قد يصل إلى 1200 جنيه شهرياً.

وأشارت إلى أن إجمالي قيمة المخصصات المالية التي وفرتها الحكومة المصرية بالموازنة العامة للدولة في العام المالي 2023-2024 لكافة برامج الحماية الاجتماعية بلغ نحو 550 مليار جنيه، ويبلغ نصيب المساعدات النقدية منها ما يقرب من 36 مليار جنيه.

وأضافت القباج أنه من المتوقع أن تزيد موازنة الدعم النقدي بعد هذه الزيادة الثانية بقيمة 4.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى ما يقدم من حزم متكاملة من المنافع والدعم الغذائي وتكافؤ الفرص.