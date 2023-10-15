قفزة جماعية لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الأحد
كتب- أحمد والي:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.61% إلى مستوى 20325 نقطة، بنهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع.
وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.22%، وارتفعت نسبة المؤشر الأوسع نطاقاً EGX100 إلى 1.68%.
وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 16.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 7.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 24.3 مليون جنيه.
كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.49% إلى مستوى 19563 نقطة، خلال تعاملات جلسة الخميس الماضي.
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