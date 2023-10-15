سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأحد 15 أكتوبر

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت البورصة المصرية سعر الذهب في مصر عبر موقعها الإلكتروني، ووصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 2711 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 2678 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 2372 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2033 جنيها، وسعر الجنيه الذهب إلى 18976 جنيها.

ويختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميا بحسب تغير سعر الأوقية بالبورصات العالمية.

وأوضحت البورصة أن هذه البيانات استرشادية أعدتها شركة جولد نت للتجارة وتقع تحت كامل مسئوليتها، ويقتصر دور البورصة على نشرها دون أدنى مسؤولية قانونية عليها فيما يتعلق بصحة أو دقة تلك المعلومات.

كانت البورصة أطلقت في شهر مايو الماضي، خدمة نشر أسعار الذهب الاسترشادية في مصر للجرام عيار 24 في الأسواق المحلية، على موقعها الإلكتروني.